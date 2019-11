CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ NAPOLI / È senza ombra di dubbio Theo Hernandez il miglior acquisto dal rendimento più elevato in casa Milan. Il mancino francese arrivato dal Real Madrid dopo un iniziale periodo alle spalle di Rodriguez è entrato in ritmo convincendo Giampaolo prima e Pioli poi a puntare su di lui. L'ex Real Sociedad però sarebbe potuto finire ad un'altra squadra di Serie A.

Secondo quanto rifertito da 'Radio Kiss Kiss Napoli' Theo Hernandez in estate è stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della squadra allenata da Carlo. Gli azzurri avevano di fatto preso il francese che non convinto della città ha poi optato per il Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI