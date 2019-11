Calciomercato Inter e Milan, obiettivo Rakitic: conosciamo il croato

CALCIOMERCATO INTER MILAN RAKITIC BARCELLONA / Con la maglia del Barcellona, ha vinto quattro volte la Liga, quattro volte la Coppa del Re, due volte la Supercoppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, ma oggi il suo ciclo in maglia blaugrana sembra arrivato davvero al termine. Ivan Rakitic è, tuttavia, un giocatore che può dare ancora molto e per questo è uno dei nomi che saranno probabilmente più caldi in vista della prossima sessione di calciomercato. Parliamo di un centrocampista di grande tecnica, oltretutto vicecampione del Mondo in carica con la Croazia. Possibile un vero e proprio derby di mercato in Serie A, con il Milan che sogna Rakitic, ma anche l'Inter ha Rakitic in cima alla lista dei rinforzi chiesti da Conte. Senza dimenticare la Juventus, che in estate aveva già provato ad acquistarlo proponendo uno scambio con Bernardeschi. Conosciamo meglio Rakitic nella nostra scheda, analizzandone biografia, carriera e stile di gioco.

Ivan Rakitic, il tuttocampista: carriera e stile di gioco

Ivan Rakitic nasce a Rheinfelden, in Svizzera, il 10 marzo 1988, da una famiglia croata emigrata. Inizia dalle giovanili del Basilea nel 1995, dove esordisce in prima squadra nell'autunno del 2005. Nella stagione 2006/2007 diventa titolare fisso, nonostante la giovane età, mettendo a segno ben 11 gol, dimostrando grandi propensioni offensive.

Nell'estate 2007, tra le tante offerte, accetta quella, in Germania, dello, dove resterà per tre stagioni e mezza. Nella prima stagione, si mette subito in mostra, mettendo a referto in tutto 4 gol e 13 assist, imponendosi subito come un giocatore chiave. Il contributo realizzativo viene incrementato, in particolare, nella Bundesliga 2009/10, dove realizza 7 reti. Viene notato dal, che lo acquista nel gennaio. Subito ottimo impatto in Spagna, con 5 reti in pochi mesi, prima di un lungo infortunio al piede. Le annate della consacrazione sono quella 2012/2013 (8 gol e 10 assist in Liga) e quella 2013/2014, con 15 gol e 18 assist in tutte le competizioni, utili anche a trascinare gli andalusi alla vittoria dell'. Arriva la chiamata del, dove mette la firma sulla vittoria dellacon un gol in finale contro lanel giugnoe confermandosi giocatore di livello assoluto. Il suo contributo e rendimento rimane costante in tutta la gestione die poi anche in quella di, dove rimane un punto cardine fino alla scorsa annata. Adesso, però, il croato appare fuori dai piani dei blaugrana. In questa stagione, soltanto 255 minuti giocati e una sola presenza da titolare. Con la maglia della Croazia, Rakitic ha raccolto 106 presenze e 15 reti, contribuendo al secondo posto ai Mondiali 2018, con sconfitta in finale contro la

Come detto, si tratta di un giocatore capace di dare ancora molto. A 31 anni, difficile considerarlo fuoripista. Può ricoprire numerosi ruoli a centrocampo, dal vertice basso alla mezzala fino a quello di trequartista. Notevoli capacità di visione del gioco in impostazione della manovra, nonché di inserimento e finalizzazione con gol e assist. Un giocatore del genere può ancora fare le fortune di un top club e non è un caso che molti club nostrani ci stiano pensando seriamente.