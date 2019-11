NAPOLI TOMMASI CALCIATORI AIC / A Napoli continua a tenere banco il caos dopo l'ammutinamento dei calciatori azzurri dopo la sfida di Champions contro il Salisburgo. Azioni quelle dei partenopei che dovrebbero portare a logiche conseguenze e sanzioni. A 'Tutti convocati' su 'Radio 24' è intervenuto a tal proposito Damiano Tommasi presidente dell’Associazione Italiana Calciatori: “Se i calciatori decideranno di rivolgersi all’Associazione italiana Calciatori e quindi ci saranno gli estremi per difenderli, sempre che ci sia un’azione legale, ovviamente noi siamo a disposizione come in tutti i casi.

I fatti non li conosciamo a oggi, da riconoscere a tutti è che l’eventuale ritiro o permanenza presso il centro sportivo deve essere funzionale alla preparazione atletica e deve avere una finalità che è quella di preparare la partita".

RITIRI - "Ci sono momenti in cui le squadre e i gruppi ritengono di doversi isolare o di doversi ritrovare come gruppo e quindi scelgono di scelgono di spostarsi insieme nella struttura sportiva per poter preparare al meglio certi appuntamenti, ma questo deve far parte della preparazione della partita. Non è sicuramente raro che ci siano presidenti allenatori e dirigenti che decidono di portare la squadra tutta insieme in un determinato luogo non per preparare la partita ma in conseguenza di altre scelte. Mi sembra di capire che i giocatori del Napoli si stiano allenando. La squadra sta preparando la partita di sabato. E allo stesso tempo da notizia del comunicato stampa il Napoli ha preparato azioni legali perché probabilmente intravede in questo comportamento un’inadempienza".