Calciomercato Inter, obiettivo Giroud: arriva l'apertura

CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA/ Stando a quanto riportato dal 'Telegraph', il futuro di Olivier Giroud sembrerebbe sempre più lontano dal Chelsea di Frank Lampard.

Il centravanti francese, arrivato a Stamford Bridge, non sta trovando molto spazio ed i blues avrebbero aperto ad una cessione nella finestra di calciomercato di gennaio per evitare di perderlo a zero alla scadenza del contratto, il prossimo giugno. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Giroud, obiettivo di mercato anche dell'Inter di Antonio Conte, sempre secondo il tabloid inglese, sarebbe entrato nel mirino anche del West Ham United e del Crystal Palace.

Inter, confronto Conte-Marotta: i dettagli