CALCIOMERCATO PSG MBAPPE LIVERPOOL REAL MADRID / Kylian Mbappe è da tempo sul taccuino della dirigenza del Real Madrid come obiettivo numero uno per tornare ai fasti di un tempo quando a guidare la squadra c'era un certo Cristiano Ronaldo. Eppure non sarà affatto semplice arrivare al fenomeno del Paris Saint Germain per il quale anche un'altra squadra sarebbe ora disposta a fare follie.

Secondo quanto riportato da 'eldesmarque' infatti ilsi sarebbe iscritto alla corsa a Mbappe con il chiaro obiettivo di rimanere tra le migliori squadre del mondo dopo la Champions dello scorso anno. La testata spagnola sostiene infatti che i 'Reds' abbiano le possiblità di sborsare la cifra monstre di 250 milioni di euro per strapparlo al club francese e alla concorrenza del Real di. Il tutto con uno stipendio astronomico sui 40 milioni annui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In caso di arrivo a Liverpool di Mbappe il club inglese dovrebbe però poi liberarsi di un pezzo pregiato del tridente con Salah principale indiziato.