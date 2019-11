p>CALCIOMERCATO BAYERN MONACO WENGER / Si infittisce sempre più il mistero intorno alla panchina delcon il casting per il dopoche non trova ancora una soluzione definitiva. Dopo il rifiuto di ten Hag a lasciare l'Ajax nel bel mezzo della stagione , il club bavarese avrebbe intensficato i contatti con Arsene, storico allenatore dell'Arsenal che è nel ventaglio dei candidati oltre ai vari Allegri, Mourinho e lo stesso Flick . Proprio il tecnico transalpino ha parlato di eventuali contatti con il Bayern ai microfoni di 'BeiNSport': "Non ho mai rifiutato di parlare con il Bayern perché ho conosciuto i dirigenti che hanno guidato la squadra per 30 anni. Per ora, non ho parlato con loro e non so se lo faremo. Voglio solo fare quello che mi piace ora, non ho ancora deciso se voglio tornare in campo o no. Al momento è una decisione difficile per me, prenderò questa decisione nei prossimi giorni o settimane." Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI