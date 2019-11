Calciomercato Milan, da Alena a Rakitic: le ultime sul centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN ALENA MIRANCHUK/ Il Milan è a caccia di rinforzi e, nella finestra di calciomercato invernale, potrebbe operare diverse operazioni. Uno dei reparti da migliorare è sicuramente il centrocampo, viste le scarse certezze fornite dai giocatori attualmente in rosa. Sul tavolo, nelle ultime settimane, c'è stato il nome di Carlos Alena, mancino del Barcellona, a caccia di spazio. Un profilo potenzialmente molto interessante, ma la pista non sembra così concreta. Discorso differente per Ivan Rakitic, anch'egli giocatore blaugrana. Il croato da tempo è fra i nomi in uscita per la squadra di Valverde e l'influenza di Boban potrebbe aiutare il Milan nell'operazione.

Calciomercato Milan, non solo Alena e Rakitic: gli altri obiettivi per il centrocampo

Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un altro centrocampista croato, si tratta del Pallone d'Oro del 2018 Luka Modric. La stella del Real Madrid è a fine ciclo con i Blancos e, anche in questo caso, la presenza di Boban nell'asset del Milan potrebbe portare un punto in più nella lotta al cartellino per l'ex Tottenham. Sulla trequarti invece, attenzione al nome di Rodrigo De Paul. Già in estate l'argentino avrebbe voluto lasciare l'Udinese, ma, a mettere i bastoni fra le ruote al Diavolo, ci sarebbe l'Inter di Beppe Marotta, da tempo sulle tracce del sudamericano.