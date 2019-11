CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND PREMIER / Sono già 23 i gol in stagione in 17 presenze di Erling Braut Haaland, centravanti norvegese del Salisburgo che sta letteralmente impressionando per la sua capacità realizzativa e per una grande cattiveria sottoporta. Qualità che farebbero comodo a tutti i top club europei, molti dei quali hanno anche già messo gli occhi su di lui.

In Italia ilha avuto modo di affrontarlo in Champions League, mentre la J uventus ha persino mandato un osservatore per visionare le prestazioni del classe 2000. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Non mancano inoltre estimatori anche all'estero ed in particolare in Premier League con le squadre di Manchester sempre in allerta. Il campionato inglese sarebbe tra i sogni dello stesso Haaland come rivelato dal padre del calciatore nato a Leeds ai microfoni di 'TalkSport': "Era un fan del Leeds, un fan del City e un fan del Nottingham Forest, mi ha seguito ovviamente. A un certo punto vorrebbe andare in Premier League, ma quando ciò accadrà non lo so. È costruito per andare in Premier League. In questo momento è a Salisburgo, un club fantastico che gioca la Champions League. Quindi non ha fretta".