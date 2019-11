CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ BARCELLONA/ Stando a quanto riportato da 'Sport', il Barcellona sarebbe intenzionato a fare sul serio per Kai Havertz, trequartista classe 1999 del Bayer Leverkusen. Il club blaugrana era infatti presente in Germania nella serata di ieri in occasione della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid.

Kai Havertz, nel mirino anche della Juventus di Fabio Paratici per le future finestre di calciomercato, ha già collezionato ben 13 presenze fra BundesLiga e Champions League, segnando due reti e siglando un assist per i suoi compagni.

