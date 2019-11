DIRETTA OTTAVI MONDIALI ECUADOR ITALIA / Il cammino degli azzurrini nei Mondiali Under 17 arriva oggi all'Estadio Kléber Andrade di Cariacica, in Brasile. Alle 20.30 è previsto il fischio d'inizio di Ecuador-Italia, gara valida per gli ottavi di finale della rassegna iridata.

Dopo la sconfitta indolore contro il Paraguay, i ragazzi di Nunziata cercano l'immediato riscatto in una gara da dentro o fuori. Calciomercato.it vi offre gli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ECUADOR-ITALIA

ECUADOR (4-3-3): Lopez, Chavez, Delgado, Hincapie, Cabezas; Vite, Angulo, Pluas; Mercado, Valencia, Mina.

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggieri; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Gnonto, Cudrig