JUVENTUS MILAN KRUNIC PIOLI / Il Milan sarà chiamato all'impresa nel posticipo di domenica sera contro la Juventus. In una lunga intervista rilasciata a 'Tuttosport', Rade Krunic ha presentato così il big match dell'Allianz Stadium: "È la squadra più forte del campionato e la più difficile da affrontare, ma ci servirà una gara così perché se la dovessimo vincere le cose cambierebbero.

Ci manca fiducia, cosa che può arrivare dopo un successo così importante. Sappiamo di essere più forti di quanto dimostrato e che a Torino possiamo vincere: chi ha paura contro la Juve perde sempre".

Sul suo momento: "Non avevo mai giocato da titolare finora, partire dall’inizio è un'altra cosa. Per quanto riguarda la mia condizione fisica sto molto meglio. Mi dispiace per Giampaolo, è un tecnico a cui serve molto tempo per insegnare il suo calcio. Con Pioli, però, siamo più determinati".