Calciomercato Milan, Maldini passa al contrattacco

CALCIOMERCATO MILAN ANDRADA - Prosegue la ricerca di un portiere da parte del Paris Saint-Germain. Non è un mistero che il primo nome sulla lista del Ds Leonardo sia quello di Gianluigi Donnarumma, ma nonostante i problemi nella trattativa per il rinnovo del contratto, il Milan continua a fare muro e non vuole cedere l'estremo difensore della Nazionale.

Per affiancare Keylorla prossima stagione, i campioni di Francia stanno pensando anche all'argentino Estebane, secondo quanto riportato dal sito 'Tnt Sports', adesso anche il club meneghino si sarebbe messo sulle tracce del 28enne portiere del. Ovviamente il Milan virerebbe sul numero 1 degli 'Xeneizes' soltanto in caso di addio di Donnarumma.