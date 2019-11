DIRETTA BORUSSIA ROMA FORMAZIONI / Dopo il clamoroso danno subito nella gara di andata con il rigore assegnato ai tedeschi da Collum per un colpo di faccia di Smalling, Paulo Fonseca cerca in Europa League la quarta vittoria consecutiva dopo i tre successi ottenuti in campionato. Per i padroni di casa, Borussia M'Gladbach-Roma è quasi un'ultima spiaggia visti i soli due punti sin qui collezionati nel Girone J di Europa League. Senza Spinazzola, l'allenatore portoghese ritrova Diawara nella lista dei convocati. Con 5 punti, i giallorossi sono attualmente in testa al gruppo e potrebbero accogliere con favore anche un pari, a patto che Wolfsberger e Istanbul si tolgano punti a vicenda nello scontro diretto.

Calciomercato.it vi offre la partita del 'Borussia Park' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA-ROMA

Borussia M'Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl. All. Rose



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma 5; Istanbul 4 e Wolfsberger 4; Borussia 2

