CALCIOMERCATO INTER DE PAUL UDINESE - Neanche un mese fa, ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2024, ma le voci sul suo futuro impazzano. Stiamo parlando di Rodrigo de Paul, 25enne estrosa mezzala dei bianconeri che è stato accostato all'Inter di Antonio Conte, desideroso di rinforzi già nella sessione di gennaio di calciomercato, come ha più volte ripetuto pubblicamente.

Ma i dirigenti nerazzurri dovranno scontrarsi con la volontà del club della famiglia: l'Udinese, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è poco propensa a cedere l'argentino a metà stagione, visto che le sue giocate possono essere decisive per la conquista dell'obiettivo stagionale, la permanenza in. È, in secondo luogo, bisognerà soddisfare le richieste per il cartellino dell'ex: non meno di 35 milioni di euro. E la valutazione potrebbe salire da qui alla fine della stagione in corso. L'affare, dunque, si preannuncia difficile, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

