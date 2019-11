CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba torna a far sognare i tifosi della Juventus. Il centrocampista del Manchester United, attualmente ai box per infortunio, ha infatti commentato un post Instagram di Bonucci dopo il successo di Mosca facendo scatenare i supporters bianconeri, che hanno subito invocato il suo ritorno a Torino.

Il francese è uno dei sogni in entrata della dirigenza in vista delle prossime sessioni di calciomercato, ma resta da superare la concorrenza del Real Madrid e soddisfare le altissime richieste del Manchester United. Come dichiarato recentemente dal presidente Agnelli e Nedved, però, la Juventus è pronta ad investire ulteriormente per puntare sempre più in alto. I tifosi possono continuare a sognare.

