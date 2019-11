Real Madrid, 5 bomber a gennaio: uno è della Juventus

CALCIOMERCATO REAL MADRID MANDZUKIC JUVENTUS - Deluso dal rendimento di Jovic e Diaz, Zinedine Zidane in attacco si sta affidando ai giovanissimi brasiliani Rodrygo e Vinicius oltre all'esperto Benzema. In Spagna assicurano che il Real Madrid a gennaio voglia tornare sul mercato per affiancare al francese un altro bomber consumato, senza spendere molto.

Sul taccuino dei dirigenti blancos, secondo quanto si legge sul portale 'Defensa Central', ci sarebbero i nomi di cinque ultra trentenni. Si tratta del croatodella Juventus, dell'uruguaianodel Psg, dello svedesesvincolatosi dal Los Angeles Galaxy, del tedescodel Bayern Monaco e del francesedel Chelsea.