Napoli, Ancelotti nel ciclone: le ultime sul suo futuro

NAPOLI ANCELOTTI / Sono sempre giorni infuocati in casa Napoli. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, continuano a circolare indiscrezioni e retroscena relativi al caos delle ultime ore. Come riportato da 'Il Mattino', si parla di un rapporto ormai logoro tra Carlo Ancelotti e i suoi giocatori, tutti insoddisfatti di metodi di allenamento poco condivisi e soprattutto dalla sua gestione a "conduzione familiare".

A dimostrazione di tutto ciò c'è ad esempio il rifiuto della squadra a restare in ritiro: martedì notte l'allenatore e il suo staff non hanno disubbidito alle decisioni della società e sono rientrati a Castel Volturno, senza però riuscire ad imporre la linea del club ai suoi calciatori.

Inoltre, come riportato dal quotidiano di Napoli, Davide Ancelotti non avrebbe mai convinto come vero vice dell'allenatore e come se non bastasse, anche la presenza di Mino Fulco (genero di Ancelotti) e di Francesco Mauri (figlio dello storico preparatore di Carletto e grande amico di Davide) contribuisce a rendere "il clan degli Ancelotti" tutt'altro che ben visto dallo spogliatoio, che più di una volta ha avuto contrasti con lo staff. Ora toccherà dunque all'allenatore risolvere tutte le questioni appena elencate e riportare serenità ed equilibrio nello spogliatoio. Come raccontato da Calciomercato.it, il futuro di Ancelotti non è ancora scritto e De Laurentiis tenterà di ricucire questo strappo senza precedenti nella sua presidenza. In questo senso, decisivi saranno dunque i prossimi mesi: a maggio si tireranno le somme e a quel punto sì che si deciderà davvero il futuro dell'allenatore e di tutto il Napoli.