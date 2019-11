INTER CONTE AUSILIO / L'ira di Antonio Conte sulla dirigenza dell'Inter dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il tecnico salentino - stando a 'Tuttosport' - potrebbe aver puntato il dito in particolare sul Ds Ausilio, vicino comunque al rinnovo fino al 2022 con il club di Suning.

Intanto ieri alla Pinetina ci sarebbe stato un vertice di mercato in vista della finestra di gennaio tra Conte e lo staff dirigenziale al gran completo (Marotta, Ausilio, Zanetti e Oriali).

La società avrebbe dato l'assenso all'arrivo di un centrocampista - con Vidal oggetti dei desideri dell'ex Ct della Nazionale - e didal Parma in caso di emergenza sulle corsie esterne. Conte avrebbe chiesto anche un altro elemento in mediana e un vice-Lukaku.

LEGGI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, nuovi contatti per la cessione di Gabigol: le ultime

Calciomercato Inter, Marotta accontenta Conte: via al piano rinforzi per gennaio. I nomi