BORUSSIA MOENCHENGLADBACH ROMA LAZIO CELTIC FORMAZIONI GUIDA TV CALCIOMERCATO / Tre giorni europea destinata a chiudersi con le sfide delle due squadre capitoline, Roma e Lazio che, rispettivamente, dovranno affrontare il Borussia Moenchengladbach ed il Celtic Glasgow. I giallorossi - in campo alle 21 - arrivano al match dopo il pareggio dell'andata figlio di un rigore per un inesistente fallo di mano di Chris Smalling ed un incredibile filotto di tre vittorie consecutive in Serie A, due contro Milan e Napoli. La Lazio invece, di scena alle 18:55, non è riuscita a strappare punti al Celtic Park nonostante il primo vantaggio di Manuel Lazzari. In compenso, anche i biancocelesti, hanno il morale a mille dopo il trionfo ancora una volta sul Milan di Stefano Pioli grazie alle reti di Immobile e Correa. Calciomercato.it vi dà le ultime di formazione, sugli incroci di calciomercato e la guida tv dei due match di Europa League di stasera di Roma e Lazio contro Borussia Moenchengladbach e Celtic. Per le ultime notizie sulle competizioni europee---> clicca qui!

Borussia Moenchengladbach-Roma e Lazio-Celtic: Le ultime di formazioni sulle due sfide

La Roma cerca lo scatto decisivo per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Il match dell'Olimpico' avrebbe potuto segnare la svolta nel girone, ma il fischio errato del direttore di gara Collum ha strozzato in gola l'urlo di gioia dei giallorossi. La squadra di Fonseca, per espugnare il Borussia Park, dovrebbe schierarsi in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta Pau Lopez. A destra, Santon dovrebbe essere preferito a Florenzi (Spinazzola è infortunato) mentre al centro ecco Fazio e Smalling con Kolarov sull'out di sinistra. Sulla linea mediana agiranno, come al solito, Jordan Veretout e Gianluca Mancini. Il trio di mezze punte dietro a Dzeko, dovrebbe invece essere composto da Cengiz Under, Nicolò Zaniolo (in stato di grazia in questo periodo) e Justin Kluivert.

Borussia M'Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Rainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Zakaria; Hermann, Benes, Plea; Thuram. All. Rose

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Match delicatissimo anche per la Lazio di Simone Inzaghi che, in Scozia, ha collezionato la seconda sconfitta in tre partite del girone. Se non dovesse arrivare la vittoria contro il Celtic all'Olimpico le possibilità di qualificazione sarebbero seriamente compromesse.

Per superare i biancoverdi, Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul classico 3-5-2 conin porta. In difesa ecco. In mezzo al campo possibile partenza dal primo minuto per Lucas, Sergeje Marco, mentre sulla fascia agiranno Manuel. Attacco pesante poi per Inzaghi che si dovrebbe affidare a Felipeed al super bomber Ciro, al momento capocannoniere assoluto del campionato di Serie A.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Celtic (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Édouard. All. Lennon.



Calciomercato, da Zakaria a Edouard: gli osservati speciali per le italiane

In ottica calciomercato invece, attenzione al nome di Denis Zakaria, centrocampista tuttofare del Borussia Moenchengladbach di Rose. Recentemente, i merito al giovane elemento del club di Bundesliga, ha anche parlato Max Eberl, direttore sportivo del Gladbach, chiudendo ad un trasferimento nella finestra di mercato invernale, ma non escludendo una sua partenza. Non solo Zakaria. In casa Borussia infatti, fari puntati anche su Marcus Thuram, figlio di Lilian, e ala della squadra di Rose. Il classe 1997 si è trasferito quest'estate in Germania e si sta mettendo in mostra in BundesLiga viste le 5 reti segnate in 10 presenze. In casa Celtic invece, il nome di rilievo è quello di Odsonne Edouard, classe 1998 del club biancoverde. Al momento, l'attaccante di nazionalità francese ha realizzato due gol in più di Thuram con lo stesso numero di presenze. Su di lui potrebbe piombare proprio la Roma di Petrachi che, nel prossimo futuro, potrebbe essere costretta a cercare un nuovo centravanti data l'età di Edin Dzeko, non proprio giovanissimo.



Borussia Moenchengladbach-Roma e Lazio-Celtic: dove vedere le sfide di Europa League in tv e streaming

Entrambi i match di Europa League di stasera verranno trasmessi su Sky Sport, disponibili per gli abbonati al pacchetto sport della nota pay-tv. La Roma però, in campo stasera alle 21, sarà anche visibile in chiaro sul canale TV8. Mentre, in streaming, i due match saranno esclusivamente su Sky Go.

LEGGI ANCHE >>>>

Roma, Smalling operazione riscatto: la strategia giallorossa

Lazio, Immobile quota 100: "Spero di farne altrettanti. Addio? Non ci penso nemmeno"