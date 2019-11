Calciomercato Juventus, retroscena Ramsey: aveva un altro accordo

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY - Aaron Ramsey ha segnato ieri il suo primo gol in Champions League con la maglia della Juventus. Frenato inizialmente dagli infortuni, il centrocampista gallese sta diventando una pedina importante nello scacchiere di Sarri. E dire che in estate è arrivato a costo zero dopo essersi svincolato dall'Arsenal.

Un trasferimento sul quale è intervenuto anche Arsene, svelando un retroscena: "Voleva restare e aveva anche trovato l'accordo - ha detto l'ex manager dei 'Gunners' a 'BeIN Sport' - Ho cercato a lungo di fargli rinnovare il contratto, ma a volte c'è l'influenza degli agenti che incide sul percorso decisionale dei giocatori. Quello che so da lui, è che sarebbe voluto rimanere all'".