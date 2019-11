CALCIOMERCATO INTER LEONARDO ICARDI / Leonardo 'avverte' Mauro Icardi. L'attaccante argentino ancora di proprietà dell'Inter ha recentemente dichiarato di voler fare di tutto per convincere il PSG a riscattarlo, ma nel post partita di Champions League il direttore sportivo del club parigino ha dichiarato: "Sono contento e si vede che sta facendo di tutto per restare. Ma la strada è ancora lunga per tutti, per lui e per tutti noi. Penso che questo sia il momento di fare, poi vedremo cosa succederà".

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

L'ex dirigente del Milan ha poi elogiato l'argentino: "Abbiamo un parco attaccanti molto importante, la concorrenza l'abbiamo creata noi. Icardi è un attaccante molto efficace. Ci servivano giocatori efficaci in certi momenti".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, Marotta accontenta Conte: via al piano rinforzi per gennaio. I nomi

Calciomercato Inter, nuovi contatti per la cessione di Gabigol: le ultime

Inter, allarme per l'infortunio di Politano