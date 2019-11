Calciomercato Sassuolo, De Zerbi al bivio: spuntano i sostituti

CALCIOMERCATO SASSUOLO DE ZERBI - Il derby di stasera contro il Bologna potrebbe essere decisivo per il futuro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo.

Il club neroverde si aspetta un'inversione di tendenza dopo le tre sconfitte consecutive con 10 gol subiti in casa, altrimenti la sosta per le Nazionali potrebbe portare ad un cambio alla guida tecnica. Diversi sono i profili che possono essere presi in considerazione: dache piace anche all'Udinese a, voglioso di provare la prima esperienza in Serie A fino a