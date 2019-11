JUVENTUS MILAN RONALDO / Maurizio Sarri ha lanciato l'allarme ieri al termine di Lokomotiv Mosca-Juventus, con la rete di Douglas Costa nel recupero che ha consegnato vittoria e qualificazione agli ottavi di Champions ai bianconeri.

Il tecnico bianconero è stato costretto a sostituire nel finalecon Dybala, viste le non perfette condizioni fisiche del fuoriclasse portoghese come spiegato a fine partita dall'ex mister di Napoli e Chelsea.

Un problema al ginocchio che si ripercuote sulla muscolatura dell'adduttore e che mette in dubbio la presenza dal 1' di CR7 per il posticipo di domenica all''Allianz Stadium' contro il Milan. Fondamentali in tal senso saranno i prossimi allenamenti alla Continassa, con Sarri che si affiderebbe alla coppia tutta argentina Higuain-Dybala in caso di forfait di Ronaldo. Per la trequarti si candida Douglas Costa dopo la magia di Mosca, anche se Ramsey resta in vantaggio per una maglia da titolare. In difesa rientreranno invece rientrare Cuadrado (squalificato in Europa) e de Ligt, fermato per la trasferta di Mosca da un lieve problema alla caviglia.