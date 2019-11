CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Inter e Flamengo stringono i tempi per l'affare Gabigol.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport', nella prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra le due società per la cessione dell'esterno classe 1996. Si tratta sulla base di 22 milioni di euro, mentre resta da definire l'eventuale percentuale sulla futura rivendita: se il brasiliano accetterà, l'operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi. La dirigenza nerazzurra potrà così usufruire di un importante tesoretto per soddisfare le richieste digià a gennaio.