Juventus, doppio attacco: "Ronaldo molle, la mano di Sarri non si vede"

JUVENTUS RONALDO SARRI - La vittoria in trasferta contro la Lokomotiv Mosca ha permesso alla Juventus di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Un successo arrivato in pieno recupero che non ha soddisfatto tutti per la prestazione offerta in terra russa: "Senza quel petardo finale di Douglas Costa la Juve è stata come il mozzicone tra i denti di Sarri: robetta nervosa, masticata, anche orribile a vedersi - la critica del giornalista Tony Damascelli nel suo editoriale su 'Radio Radio' - La combinazione sudamericana del gol partita dimostra che la tecnica vale più della tattica e chi ha il piede buono può cancellare la minestra riscaldata degli altri.

ci pensi su prima di rinunciare a quelli che sanno giocare a football, nessuno scriva e dica che si vede la sua mano.? Ha meritato la sostituzione, presa con la solita superbia dei campioni, non avendone azzeccata una: molle, indisponente, pigro, lasciando al soloil ruolo di attaccante"

