Calciomercato Milan, nuova pista in Serie A per Giampaolo

MILAN GIAMPAOLO UDINESE / Il flop con il Milan non scalfisce la reputazione di Marco Giampaolo che in Italia continua ad avere una lunga schiera di estimatori. La gavetta e la sua filosofia di gioco ne fanno uno dei tecnici più corteggiati con diversi club di Serie A che dopo l'esonero dalla guida del club rossonero lo tengono d'occhio per il prossimo futuro.

Tra questi, in particolare, spicca l'Udinese: secondo 'Sportmediaset' la dirigenza friulana dopo aver sollevato dall'incaricostarebbe cercando di convincere il traghettatore Gotti a rimanere fino al termine della stagione perché il patron Pozzo non è convinto delle altre alternative disponibili e per il prossimo campionato vorrebbe rilanciare un nuovo progetto ambizioso con l'ex tecnico milanista in panchina.

