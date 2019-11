ATALANTA MANCHESTER CITY DE BRUYNE FERNANDINHO / Il Manchester City non è andato oltre l'1-1 a 'San Siro' contro l'Atalanta dopo il perentorio 5-1 della gara d'andata. A Sterling ha risposto il colpo di testa di Pasalic, con la squadra di Guardiola che rinvia la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League. A fine partita, in zona mista, c'è un po' di delusione nelle parole di Kevin de Bruyne: "Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, potevamo chiuderlo sul due o tre a zero e la partita sarebbe probabilmente finita lì.

Così abbiamo dato a loro la possibilità di rientrare, nel secondo tempo è diventato tutto più difficile. Dopo l'1-1 è stata una lotta, non è stato facile essere pericolosi in attacco".

Nella mixed zone del 'Meazza' è intervenuto anche Fernandinho: "Peccato per le chances mancate nel primo tempo, potevamo prendere un bel vantaggio e gestirlo poi nella ripresa. Dovevamo sfruttare quel momento, l'Atalanta dopo ha alzato il livello creandoci dei pericoli. La squadra però nelle difficoltà, soprattutto nel finale con un uomo in meno, ha reagito bene. Il match contro il Liverpool? La Premier è ancora lunga, ci sono tantissime partite. Vogliamo ridurre il gap domenica: dovremo essere al meglio fisicamente e giocare al massimo delle nostre possibilità".