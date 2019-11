Inter, allarme per l'infortunio di Politano

INTER INFORTUNIO POLITANO / L'Inter è in ansia per le condizioni di Matteo Politano.

Uscito in stampelle dalla sfida di Dortmund, l'attaccante nerazzurro ieri si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture ossee, ma la distorsione alla caviglia riportata è molto forte ed oggi si svolgeranno altri esami per valutare il possibile interessamento dei legamenti. Secondo il 'Corriere dello Sport' il tecnico Conte rischia di perdere Politano per un mese e forse anche di più, costringendo l'allenatore ad andare avanti con il solo giovanissimocome alternativa ai titolari Lukaku e Lautaro Martinez.per tutti gli aggiornamenti live.