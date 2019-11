BARCELLONA GALLARDO VALVERDE / Ernesto Valverde sarebbe ad un passo dall'esonero e il Barcellona avrebbe già individuato il suo sostituto: Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate vincitore di due Copa Libertadores. È questa la clamorosa rivelazione che dal Sudamerica rimbalza oggi in Europa. Ad annunciarlo, l'allenatore argentino Claudio Borghi, ex Ct della nazionale cilena, che intervistato in Cile dalla tv 'CDF' sentenzia: "Marcelo Gallardo diventerà l'allenatore del Barcellona a dicembre.

Questa è un'informazione che ho avuto in prima persona, l'ho saputo da una fonte diretta. Marcelo è uno dei migliori tecnici al mondo".per tutti gli aggiornamenti live.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Calciomercato, Guardiola in Serie A: il tecnico 'apre' e poi attacca!

Champions League, non solo la Juventus: le squadre già qualificate agli ottavi

Champions League, Atalanta agli ottavi: orobici qualificati se...

Calciomercato Juventus e Milan, missione per Dinamo-Shakhtar: i nomi