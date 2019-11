ATALANTA MANCHESTER COTY EDERSON / Pep Guardiola ha tolto un po' a sorpresa Ederson al termine del primo tempo del match di Champions League tra Atalanta e Manchester City.

Una scelta precauzionale si scoprirà da parte del tecnico dei 'Citizens', che nel finale di gara ha dovuto ricorrere a Walker tra i pali dopo l'espulsione di Bravo

Il portiere brasiliano ha accusato un lieve problema muscolare, con Guardiola che non ha voluto correre rischi in vista del big-match di Premier contro la capolista Liverpool. L'ex allenatore del Barcellona ha confermato in conferenza stampa nel post-gara l'infortunio accusato da Ederson, sottolineando appunto la volontà di non rischiarlo e preservarlo per la partitissima contro i 'Reds' di Klopp. Anche lo staff medico del City si è detto ottimista sul recupero del 26enne estremo difensore per l'incrocio di domenica ad 'Anfield'.