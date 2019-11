MILAN BENNACER JUVENTUS / Studia Pirlo ed è pronto a prendersi il Milan. L'avventura di Ismael Bennacer ora può decollare e dopo la buona prova fornita contro la Lazio, in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' lancia la sfida alla Juventus, prossima avversaria in campionato: "Se possiamo batterla? Certo. La Juve è la Juve ma noi siamo il Milan, non il Lecce. Se loro, Juve e Lecce, hanno pareggiato, noi possiamo vincere. Basta avere lo spirito giusto".

Bennacer quindi si sofferma sugli obiettivi stagionali: "Arrivare più in alto possibile, il più vicino alle prime posizioni.

Senza dire di più ma sapendo che nella nostra testa l'idea della Champions League e dell'Europa League c'è".

