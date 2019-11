DIRETTA NAPOLI GENOA - Il Napoli ospita il Genoa nell'ultimo anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A in una sfida molto delicata. I partenopei di Ancelotti vogliono uscire dal caos che si è venuto a creare dopo che i calciatori hanno rifiutato il ritiro e rialzare la testa dopo il ko contro la Roma, mentre i rossoblu di Thiago Motta sperano di approfittare della situazione per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens

GENOA (4-3-3): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Pajac; Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo. All. Thiago Motta

CLASSIFICA: Inter 31 punti, Juventus 29, Roma 22, Atalanta 21, Cagliari 21, Lazio 21, Napoli 18, Fiorentina 16, Verona 15, Parma, Torino 14, Udinese 13, Milan e Sassuolo 13, Bologna 12, Lecce 10, Genoa 8, Sampdoria 8, Brescia 7, SPAL 7.