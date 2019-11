NAPOLI ANCELOTTI SPALLETTI / Clima infuocato a Napoli dopo il pareggio di Champions League contro il Salisburgo e il caso ritiro. Il rapporto tra la squadra, Carlo Ancelotti e la società è sempre più teso, con il matrimonio tra l'allenatore e gli azzurri che potrebbe concludersi al termine della stagione in corso.

Come rivelato da Calciomercato.it, il patron De Laurentiis e la dirigenza partenopea valutano delle alternative al tecnico di Reggiolo, con Luciano Spalletti in prima linea come confermato dal quotidiano 'Tuttosport'. L'ex Inter è ancora legato fino al 2021 da un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione e per liberarsi chiede una ricca buonuscita, come successo nelle scorse settimane quando fu il Milan a cercarlo per il dopo Giampaolo. Oltre a Spalletti, il Napoli valuta con interesse anche le opzioni De Zerbi, Simone Inzaghi e Setien.

