Real Madrid, scoppia il 'caso Mbappé': Zidane nel mirino

REAL MADRID ZIDANE MBAPPE / Non solo Paul Pogba. Da mesi, secondo quanto emerge dalla Spagna, Zinedine Zidane starebbe cercando in prima persona di convincere l'altro fuoriclasse connazionale, l'attaccante francese Kylian Mbappé, di raggiungerlo al RealMadrid.

Un corteggiamento continuo, che però stando alle ultime indiscrezioni ha finito per scatenare la reazione del Paris Saint-Germain proprietario del cartellino e anche dello stesso presidente del Real, Florentino Perez.

Già nei giorni scorsi erano spuntate le prime voci secondo le quali la dirigenza parigina starebbe preparando un rinnovo monstre da 40 milioni all'anno per spegnere ogni possibile tentativo di addio. In occasione della sfida di Champions League di ieri sera, inoltre, interrogato proprio sulla questione, il Ds Leonardo ha risposto così alla domanda sulle dichiarazioni di Zidane su Mbappé: "È noioso". Il giornalista Francesc Aguilar del quotidiano 'Mundo Deportivo' aggiunge poi che Florentino Perez non è contento del pressing di Zidane perché così facendo avrebbe creato dei problemi nei rapporti con il Qatar.