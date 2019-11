CHAMPIONS ATALANTA CITY DJIMSITI / L'Atalanta reagisce nel secondo tempo, pareggiando con Pasalic il vantaggio del Manchester City con Sterling. Berat Djimsiti ha parlato in zona mista al termine del match di Champions League, ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "C'è stata una grande reazione, crediamo ancora al passaggio del turno. Faremo di tutto per arrivare agli ottavi.

Hanno avuto troppe occasioni nel primo tempo, siamo stati anche fortunati nel non aver preso il secondo gol. Nella ripresa abbiamo avuto più coraggio e così siamo riusciti a pareggiarla. Si vive per queste partite, non c'è bisogno di un'ulteriore carica. Sono dei momenti bellissimi nella carriera di un calciatore, dove puoi dimostrare di saperci stare anche tu. Il colpo di testa? Non sono stato fortunato, magari segno alla prossima occasione. L'attaccante più pericoloso del City? Loro attaccano con tutta la squadra, tanti giocatori fanno la fase offensiva. Sono molto forti, mettono tutte le squadre d'Europa in difficoltà e non solo noi. Per fortuna abbiamo tenuto sull'1-0 e poi ci siamo ripresi".