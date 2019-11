DIRETTA LAZIO CELTIC FORMAZIONI / Dentro o fuori. Non c'è più tempo per le mezze misure in casa biancoceleste. Dopo le due sconfitte subite nelle prime tre giornate della fase a giorni di Europa League, Lazio-Celtic assume quasi i contorni di ultima spiaggia per i ragazzi di Simone Inzaghi, chiamati alla vittoria per giocarsi poi la qualificazione nello scontro diretto casalingo contro il Cluj.

L'ottimo momento in campionato sin qui ha fatto fatica a riverberarsi in campo europeo, ma questa sera c'è bisogno di invertire la tendenza per cercare la vittoria. Calciomercato.it segue la gara dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI LAZIO-CELTIC

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luis Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard All. Lennon.

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic 7; Cluj 6; Lazio 3; Rennes 1