CHAMPIONS ATALANTA CITY PASALIC / Mario Pasalic ha pareggiato con un gran colpo di testa l'iniziale vantaggio di Sterling. Il centrocampista croato è intervenuto in zona mista al termine di Atalanta-Manchester City.

Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it "Potevamo fare meglio dopo la loro espulsione, anche se è comunque un grande punto. Siamo ancora in corsa, dipende da noi: dobbiamo giocare le ultime due gare come il secondo tempo di stasera. Se vai forte e aggredisci puoi mettere in difficoltà anche le squadre migliori. E' un momento bello per me, fin da piccolo sognavo di giocare e segnare gol importanti. Sono molto felice. Il campionato? Dobbiamo fare punti contro la Sampdoria e riscattare l'ultima sconfitta. Vogliamo chiudere bene prima della sosta".