ATALANTA MANCHESTER CITY GOMEZ CHAMPIONS / Non è riuscita l'impresa all'Atalanta, che non va oltre l'1-1 contro il Manchester City. La squadra di Gasperini ha giocato una grande seconda metà di gara, trascinata anche dal capitano, il 'Papu' Gomez. Il numero 10 argentino è interventuto nel postpartita ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare il match.

RAMMARICO - "Guardiola mi ha detto che contro di noi è come andare dal dentista. Dispiace perché quando c’è stato Walker non siamo riusciti a calciare di più in porta, è il dispiacere più grande.

Siamo contenti, abbiamo avuto la fortuna che lo Shakhtar ha pareggiato alla fine e questo ci tiene ancora in vita".

LA CRITICA - "Il ritmo è diverso in campo internazionale, anche in ritiro abbiamo perso quasi tutte le amichevoli. Vanno al doppio, il calcio italiano è molto più lento, si gioca a posizione. Queste giocano tutte per vincere, non si difende nessuno e attaccano, ti pressano tutti a mille. Noi lo facciamo in Italia e va benissimo, ma in Europa lo fanno tutte. Ederson ha più tecnica dei nostri giocatori, mette la palla dove vuole. Anche i difensori rischiano, hanno un’altra velocità di pensiero, sono più bravi tecnicamente e fisicamente. Noi volevamo restare in vita con la partita aperta all’80’. Se segnavano il rigore era finita, bisogna avere anche fortuna".