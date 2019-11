DIRETTA CLUJ RENNES / Nel girone della Lazio, terza a tre punti in classifica, occasione d'oro per il Cluj che alle 18.55 ospita il Rennes nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

In caso di vittoria, i rumeni potrebbero mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, portandosi a nove punti in classifica e sperando in buone notizie dalla sfida dell'Olimpico. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic 7; Cluj 6; Lazio 3; Rennes 1