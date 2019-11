CALCIOMERCATO SERIE A GUARDIOLA / Dopo il pareggio in Champions contro l'Atalanta, Pep Guardiola ha risposto così alla domanda su un suo possibile futuro approdo in Serie A. L'estate scorsa il tecnico del Manchester City è stato accostato a lungo e con insistenza alla panchina della Juventus: "Se mi vedrete mai allenatore di na squadra italiana? Forse… Sì, è possibile, sarebbe bellissimo venire in Italia - le parole di Guardiola ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono stato allenato dal grande Mazzone e da Capello, mi sono trovato benissimo e amo molto questo Paese. Ma ora sto bene in Premier, è un campionato strepitoso. Non sono ancora così vecchio.

Io in Italia già la scorsa estate? Avevate informazioni sbagliate - ha risposto in conclusione e con tono un po' stizzito il tecnico catalano - dovete fare meglio il vostro mestiere di giornalisti".

