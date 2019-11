ATALANTA MANCHESTER CITY PERCASSI / Primo storico punto per l'Atalanta in Champions League. Antonio Percassi, in zona mista, ha commentato l'1-1 contro il Manchester City: "È stata una bellissima serata, ho visto una grande Atalanta. Le sconfitte precedenti? Purtroppo è il passato, almeno sono servite. Abbiamo imparato la lezione. City in difficoltà nel finale? Loro sono uno squadrone.

Speriamo di salvarci", chiude con una battuta Percassi.

