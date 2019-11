ATALANTA MANCHESTER CITY ILICIC / Tanto rammarico per l'Atalanta e anche per Josip Ilicic. Il centrocampista sloveno, che ha avuto sui piedi la palla del 2-1 ma è stato atterrato da Bravo, ha parlato dopo il match contro il Manchester City: "Lo sapevamo di giocare con una squadra forte, potevamo fare di più dopo l’espulsione, ma prendiamoci il punto".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il numero 72 nerazzurro ha continuato a 'Sky Sport': "Io pensavo che se avessimo fatto gol su quella punizione la partita sarebbe finita. Mi dispiace per quegli ultimi 10 minuti, ma prendiamo questo punto.

Per come è andata alla fine è una delusione, erano uno in meno conin porta, ma va bene così. Questo punto ci deve dare un’altra spinta. Dobbiamo prima fare bene in campionato, poi proveremo a vincere con".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Napoli, tra ritiro, ammutinamento e multe: cosa dice l'accordo collettivo

Napoli, i motivi e i retroscena dell'ammutinamento: le ultime di CM.IT

Napoli, la notte dell'ammutinamento: il comunicato della società