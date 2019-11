CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN DINAMO SHAKHTAR / E' folta la lista di osservatori che questa sera ha affollato le tribune dello stadio di Zagabria dove Dinamo e Shakhtar hanno pareggiato 3-3. Numerose le società accreditate per assistere al match e nell'elenco compaiono anche due club italiano, Juventus e Milan. Le due società hanno assistito con i loro scout al match di Champions e tra gli osservati speciali c'era sicuramente Dani Olmo, 21enne trequartista spagnolo, accostato già da tempo ai due club italiani.

Nella fila dei croati occhi anche su Nikola, 21 anni, anche lui già accostato ai rossoneri che però non ha brillato, finendo anche per essere espulso

Ma Juve e Milan hanno preso appunti anche su due baby brasiliani, indicati come le possibili prossime 'esplosioni' della Shakhtar: si tratta dei 19enne Marcos Antonio e Tete, il secondo autore tra l'altro del gol del pareggio arrivano in pieno recupero su calcio di rigore. Ma a Zagabria non erano presenti soltanto bianconeri e rossoneri: tra le società che hanno mandato dei loro osservatori ci sono anche Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Siviglia, Wolverhampton.

