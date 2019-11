CHAMPIONS ATALANTA OTTAVI / L'Atalanta deve ringraziare Tete, che allo scadere su rigore ha regalato il pari allo Shakhtar sul campo della Dinamo Zagabria, se è ancora in corsa per gli ottavi di Champions nonostante in classifica abbia appena 1 punto, conquistato proprio stasera contro il Manchester City. Per accedere alla fase ad eliminazione diretta, però, la formazione di Gasperini sarà obbligata a vincere le ultime due gare contro i croati (in casa) e gli ucraini (in trasferta) nonché a sperare che tutte e due (adesso a pari punti, con lo Shakhtar davanti per via degli scontri diretti, ndr) non facciano più di un punto nei 180' conclusivi del girone.

Questo è uno 'scenario' tutt'altro che impossibile, ecco perché l'Atalanta può, anzi deve crederci.

CLASSIFICA GRUPPO C

Manchester City 10 punti

Shakhtar Donetsk 5

Dinamo Zagabria 5

Atalanta 1

ULTIME DUE GIORNATE

26/11 Atalanta-Dinamo Zagabria

Manchester City-Shakhtar

11/12 Shakhtar-Atalanta

Dinamo Zagabria-Manchester City

