BALOTELLI RAZZISMO LE IENE VERONA / Mario Balotelli torna a parlare degli episodi di Verona-Brescia. La settimana dopo il match del 'Bentegodi', è stata caldissima, tra dichiarazioni e comunicati. Il tema razzismo è tornato, purtroppo, centrale nel calcio italiano.

Dagli ambienti scaligeri continuano a respingere le accuse, a partire da Juric Matteo Salvini , le parole shock del capo ultrà gialloblù e il sindaco di Verona intervenuto in esclusiva a 'calciomercato.it'

L'attaccante del Brescia, raggiunto dai microfoni de 'Le Iene', ha commentato la vicenda: ''Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co*****i che l’hanno fatto, e non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perché lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi, ma non con certi cori, quello no. Non sono diverso da altri giocatori ai quali hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati. Sono italiano, dovrei tornare in Nazionale. Quelli che fanno queste cose sono sempre pochi, ma ci sono, sono delle teste di c***o. Lo sfondo razzista non ci sta mai".

Balotelli continua: "La soluzione? Squalifica di uno o due anni.Io voglio giocare a calcio, non è una questione di politica, ma di educazione. A Castellini non rispondo, non gli faccio pubblicità. Non è umano dire certe cose. Non è questione di Mario. È pericoloso, nessuno può parlare così. Tuo figlio dà uno schiaffo a un suo compagno a scuola: cosa lo sgridi a fare, se poi la domenica vai allo stadio a dire certe cose?Bisogna sottolineare quello che fanno, se non reagisco non succede niente. Se mi dici scemo ti dico ok. Se mi dici negro non posso lasciar stare: è una cosa grave, non è un errore".