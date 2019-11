NAPOLI AMMUTINAMENTO TIFOSI / L'ammutinamento e il conseguente caos non cambia i piani del Napoli: in attesa di capire di che tipo saranno i provvedimenti annunciati dalla società e quale sarà il futuro di Carlo Ancelotti, la società partenopea non ha annullato l'allenamento a porte aperte previsto per domani. Tutto invariato con gli abbonati che potranno occupare il settore distinti dello stadio 'San Paolo' e guardare la seduta degli azzurri diretta dall'allenatore di Reggiolo: un appuntamento, programmato da giorni, al quale - precisa la stessa società - non potranno prendere parte i media.

Un'occasione anche per saggiare quale sarà la reazione della piazza alla confusione delle ultime ore con il ritiro imposto dal presidente prima del match di Salisburgo e interrotto in maniera unilaterale dalla squadra.

