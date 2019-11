ICARDI PSG INTER RECORD / Mauro Icardi è praticamente inarrestabile. Dopo i primi giorni di assestamento al PSG, l'argentino sta segnando letteralmente a raffica. L'ex capitano dell'Inter stasera è sceso di nuovo in campo da titolare in Champions League e contro il Bruges - tanto per cambiare - ha di nuovo timbrato il cartellino arrivando a quota 8 reti stagionali in 9 partite.

Soprattutto nella massima competizione continentale il suo score è incredibile, con una media di un gol ogni 62 minuti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non solo, con il gol segnato stasera Icardi è arrivato a 8 gol nelle sue prime 10 partite giocate in Champions League, considerando chiaramente anche quelle dello scorso anno con la maglia dell'Inter (con cui ne aveva messi a segno 4 in 6 match). Come sottolinea 'Opta Paolo', meglio di lui (con 9 reti) hanno fatto soltanto in tre: Sadio Mané, Harry Kane e Simone Inzaghi. Numeri impressionati per il bomber classe '93, che lancia un messaggio alla dirigenza nerazzurra a ogni esultanza. Marotta, però, ogni volta che Maurito gonfia la rete vede i 70 milioni del diritto di riscatto del PSG un po' più vicini. "Farò di tutto per restare a Parigi", avevo detto pochi giorni fa l'argentino. Andando avanti così, sarà un conseguenza inevitabile.