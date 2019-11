PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-GALATASARAY: Rodrygo fenomeno, incubo Nagatomo

REAL MADRID GALATASARAY PAGELLE / Il Real Madrid ritrova se stesso distruggendo il Galatasaray 6-0: a brillare sono Rodrygo, autore dei suoi primi gol in Champions, una tripletta che aumenta i sospetti su una carriera da predestinato, e Benzema che supera Di Stefano nelle reti europee. A segno anche Ramos, con un calcio di rigore 'a lo Panenka': gli spagnoli sono a un passo dagli ottavi, i turchi restano a un punto.

REAL MADRID

Courtois 6 - Dà un senso alla sua presenza con una parata in due tempi su Lemina. Era il minuto 77'.

Carvajal 6.5 - Spinge e difende senza sosta e nel finale firma un assist per la doppietta di Benzema.

Varane 6 - Pochissimo lavoro per il centrale, che sciupa una buona occasione offensiva con un colpo di testa.

Ramos 7 - Si limita a segnare un gol su calcio di rigore con un pallonetto perfetto che sfiora la traversa. Scusate se è poco.

Marcelo 7 - Sembra tornato quello dei tempi d'oro: i primi due gol nascono da due suoi cross, e quando combina con Hazard è un piacere per gli occhi. (Dal 43' Mendy 6: Solo compitino in un secondo tempo senza storia)

Valverde 6.5 - Il motorino di Zidane è inarrestabile e riesce a farsi ammonire anche in una serata placida come questa. Ma il suo contributo è sempre importante.

Casemiro 6.5 - I turchi gli danno poco da fare in fase di interdizione, nella quale è sempre puntuale. Un fuorigioco (evidente) gli nega la gioia del gol (dal 60' Modric 6: Gestisce il possesso blanco nella blanda mezz'ora finale.)

Kroos 7 - Si procura il calcio di rigore che segna Ramos e avrebbe firmato pure un bell'assist per Casemiro, beccato però in offside.

Rodrygo 8 - A 18 anni segna i suoi primi gol europei col Real Madrid e firma la doppietta più veloce di un calciatore blanco nelle competizioni continentali, oltre a un assist e un'altra rete nel finale. Zidane lo adora e, da oggi, quasi tutti avranno capito perché.

Benzema 7.5 - Con una doppietta aggancia e supera Di Stefano tra i goleador madridisti nelle competizioni europee e, nel finale, regala a Rodrygo la palla della tripletta. Una leggenda troppo spesso sottovalutata.

Hazard 6.5 - Lampi di classe cristallina, quella che gli reclama il pubblico del Bernabeu e che finora si è vista (troppo) poco. Stasera gli manca solo il gol. (Dal 68' Isco 6.5: Un paio di giocate mostrano quanto potrebbe dare a questa squadra se ritrovasse continuità).

All. Zidane 7 - Finalmente si rivede il suo Real Madrid, quello che ha scritto la Storia. Puntare su Rodrygo è una scommessa che sta dimostrando di vincere di settimana in settimana.

GALATASARAY

Muslera 4.5 - Incassa sei gol, e forse in due casi poteva fare qualcosa in più.

Ma il Galatasaray, di certo, non crolla per colpa sua.

Mariano 4.5 - Hazard e soprattutto Marcelo fanno il bello e il cattivo tempo nella sua zona, dalla quale nascono le prime due reti della sfida. Quelle che la chiudono ancor prima di cominciare.

Luyindama 5 - Difficile trovare il "meno peggio" in una serata del genere, ma un paio di chiusure nella tempesta blanca le piazza.

Marcao 4 - Totalmente in balia degli attacchi dei blancos, commette anche diversi errori in fase di impostazione.

Nagatomo 4 - Serata da dimenticare anche per l'ex Inter, che si perde Rodrygo sul primo gol e poi gli serve il pallone che la stellina merengue trasformerà in assist per Benzema (Dall'88 Buyuk: s.v.)

Seri 5 - È quello che tocca più palloni di tutti tra i suoi compagni, e lo fa anche con discreta precisione. Ma non brilla, com'è logico in una gara del genere.

Nzonzi 4.5 - Preciso nel servire i compagni, ma un suo fallo evidente e ingenuo su Kroos causa il rigore del 3-0 che ammazza la partita dopo meno di un quarto d'ora. (dal 46' Bayram 4.5: Quarantacinque minuti anonimi anche per lui)

Lemina 5 - Ha il merito di non arrendersi e di cercare il gol della bandiera anche nella ripresa.

Feghouli 4.5 - La sua partita si ricorderà per un'arrabbiatura nel secondo tempo e poco più.

Andone 4.5 - Un tiro in porta e nient'altro, Terim lo sostituisce nell'intervallo cercando un miracolo, più che una scossa. (dal 46' Donk 4.5: Il miracolo non è arrivato).

Babel 5 - Si fa vivo con una conclusione dalla distanza nel primo tempo e qualche protesta di troppo nella ripresa, che gli costa un giallo.

All. Terim 4 - Il suo Galatasaray era fuori dai giochi dopo meno di 15 minuti. Approccio disastroso e al Bernabeu è garanzia di disfatta..

ARBITRO

F. Zwayer 6 - Partita semplice per il fischietto, richiamato dal VAR per un rigore chiarissimo che non ha potuto far altro che concedere.

TABELLINO

Real Madrid-Galatasaray

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (dal 43' Mendy); Valverde, Casemiro (dal 60' Modric), Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard (dal 68' Isco).

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (dall'88 Buyuk); Seri, Nzonzi (dal 46' Bayram), Lemina; Feghouli, Andone (dal 46' Donk), Babel.

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Marcatori: 4' Rodrygo (RM), 7' Rodrygo (RM), 13' Ramos rig. (RM), 45' Benzema (RM), 80' Benzema (RM), 91' Rodrygo (RM).

Ammoniti: 13' Nzonzi (G), 42' Valverde (RM), 61' Babel (G).

