PLATINI INTERVISTA AL CAPONE / Torna a parlare Michel Platini. L'ex presidente dell'Uefa ha condiviso tutta la sua amarezza per la sospensione di 4 anni da ogni attività legata al calcio. Una sanzione che è terminata ufficialmente il 7 ottobre scorso e ora l'ex stella francese ha intenzione di tornare.

Ospite di 'France Info', Platini ha tuonato: "Sono stato trattato come Al Capone, praticamente. Marocco e creato l'Europeo itinerante in 13 paesi, che avranno quindi la possibilità di crescere e vincere qualcosa. Così come vorrei il Mondiale 2022 in tutto il Golfo. In ogni caso penso di avere un'ultima avventura davanti a me. Non voglio essere frainteso, deve essere qualcosa che mi piaccia e dove possa essere utile".