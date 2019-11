LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS SARRI / La Juventus blinda alla qualificazione vincendo in casa della Lokomotiv Mosca. A 'Sky' nel post gara ha parlato Sarri: "Non abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni, abbiamo concesso troppe ripartenze. Non abbiamo fatto bene, buono l'aspetto caratteriale perché ho visto che la squadra voleva la vittoria ad ogni costo e l'ha raggiunta con un numero di Douglas Costa e la collaborazione di Higuain".

RONALDO - "Ronaldo era arrabbiato perché non stava benissimo. Da qualche giorno ha un fastidio al ginocchio che scarica sull'adduttore che gli sta creando dei problemi.

Su un'accelerazione ho visto un movimento che non mi piaceva, avevo paura che si facesse davvero male e l'ho sostituito".

RABIOT RAMSEY - "Dovevamo far rifiatare qualcuno e abbiamo tenuto fuori Bernardeschi perché ha giocato tantissimo. Era una situazione in campo non tranquillissima dal punto di vista della tenuta: abbiamo corso qualche rischio cambiando tanto, forte troppo, ma la sensazione che la squadra potesse accusare un po' di stanchezza c'era e abbiamo preferito correre questo rischio".

QUALIFICAZIONE - "Non era semplice, ora vediamo se c'è la possibilità di arrivare primi".

